Qué hay para hacer este viernes en Tucumán

Con entrada libre y gratuita, la Orquesta Sinfónica de la UNT se presentará esta noche, desde las 21, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) con el programa “La transición de estilos: Carl María von Weber y Sergei Prokofiev”. Como solista intervendrá el violinista francés Guillaume Barli. Se interpretará de Weber la Sinfonía No 1 en Do Mayor, op. 19; y de Prokofiev, el Concierto No 2 en Sol Menor para violín y orquesta, op. 63. Ambos compositores son representantes de momentos estilíticos que fueron del Clasicismo a los románticos, y de allí al Neoclasicismo. Las dos obras serán primera audición en Tucumán. En la sala de exposiciones de ese teatro, por aparte, hoy se inaugurará la exposición del Museo Móvil de la Randa “Autobiografías randeras”, con trabajos de 24 randeras de la localidad de El Cercado, en Monteros, en los que exponen características personales, y en la que tejió su vida e historias que las identifican, por lo que cada pieza funciona como un autorretrato y explicita su legado. Cada randa está acompañada de un texto tejido por su autora.