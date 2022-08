La Banda Sinfónica presenta “Trompeta Virtuosa”

El programa de la velada incluirá Gallito, de Santiago Lope Gonzalo; Granada, de Agustín Lara y arreglos de Kuzuhiro Morita (solista trompeta Carlos Anastasio); España Cañi para 3 Trompetas, de Pascual Marquina Narro; Blue Tango, de Leroy Anderson; El día que me quieras, de Carlos Gardel y arreglos de Miguel Sosa (solista Valentín Garvie); Carnival, Marchas de Sousa; El debutante, de Herbert Clarke (solista Garvie); Tema de Lupin, de Yuji Ohno y arreglos de Takashi Hoshide (solista Trombón Alvaro Gomez); Monk´s Mood, de Thelonius Monk (solista Garvie, solista Piano Nicolás Tula); You´d be so nice, de Cole Porter (solista Garvie, solista Saxo Tenor Carlos Brovia), Que mundo maravilloso, de Weiss y Thiele, arreglos de Lorenzo Pusceddu (solista José María Barrionuevo); Carnaval de Venecia, de Jean Baptiste Arban y arreglos de Mauricio Zuccardi (solistas Garvie y Rubén Nieva).