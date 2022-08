En medio de la interna de JxC, Mauricio Macri reapareció y apuntó contra sindicalistas "k"

Durante su visita a la sede rosarina de la Fundación Libertad, el ex mandatario dijo: "Sin evaluación de aprendizaje, los alumnos no tienen futuro. Sin docentes que se sigan capacitando todos los días para darle a esos chicos las herramientas del siglo XXI, no tenemos futuro. Tenemos que pelear, no podemos tener gremios que digan, como dice Baradel, ‘yo no quiero preparar a alumnos para que vayan a las empresas’. ¿Quién es este tipo? ¿Dónde salió?".