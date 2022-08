El editorial de Van Mameren: la inconsistencia en el IPVDU

"Hay inconsistencia en los padrones. ¿Y qué es la inconsistencia Según el diccionario es la falta de consistencia, es decir 'la duración'. Y el sorteo no duró demasiado porque la gente empezó a sentir que algo estaba mal y a protestar. Otras definiciones: 'estabilidad' (lo que no tiene la entrega de las casas del IPVU), y 'solidez' (desgraciadamente, las malas administraciones no la tienen)", comentó.