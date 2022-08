Así son los smartphones plegables de Samsung que llegan a Argentina

Se trata de la nueva serie Galaxy Z, que se presentó en el Samsung Unpacked: las nuevas “joyitas” son el Galaxy Z Fold4 y el austero Z Flip 4. Ambos estarán a la venta a partir del viernes 26, pero podrán reservarse en una preventa desde el 22. ¿Los precios estimados? U$S 1.799 para la versión pro y U$S 999 para el Z Flip 4. Pero que no cunda el pánico: habrá muchos descuentos para que los interesados puedan acceder.