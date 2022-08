Gerardo Huesen: “nos quejamos del centralismo porteño, pero repetimos ese modelo”

El legislador de la oposición remarcó que “afecta no solo económicamente a los ciudadanos que habitan en el Este de la provincia, sino también, constituye una medida discriminatoria en tanto afecta el uso y goce del espacio público a ciudadanos, que por cuestiones económicas no están en condiciones de afrontar un pago para el uso de un espacio que es de todos, pero que solo pueden gozar de su uso, los que están en condiciones de abonar el canon correspondiente, quedando los ciudadanos del interior, librados a la suerte de conseguir un lugar a muchísimas cuadras de su destino; configurándose así, condiciones sociales de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, máxime cuando se trata del espacio público, del centro neurálgico, no solo de los negocios, sino de múltiples actividades, que ciudadanos del Este brindan con su trabajo en la capital, como así también de actividades y servicios que solo se brindan en la capital”.