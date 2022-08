Los momentos que marcaron la vida de Olivia Newton

Aunque sus discos se vendieron con éxito en nuestro país, no fue hasta 2016 que la artista pisó Argentina. La cita fue el 8 de marzo en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires; brindó un concierto de más de dos horas con hits como “Hopelessly devoted to you” y “Physical”. La cantante hizo un recorrido por sus primeras canciones country, por las bandas sonoras de sus películas más famosas y también presentó nuevas canciones. Además, cerró con dos sorpresas: “Don’t Cry For Me Argentina” y “Somewhere Over the Rainbow”.