Los árboles, la solución más práctica y económica para mitigar el calor

- No se puede pensar en ambos elementos (ciudades y árboles) por separado. Si bien Tucumán es una provincia densamente poblada, una tercera parte de su territorio está cubierto de árboles. Es un relación bastante positiva. Pero la mayoría de nuestras ciudades no ha sabido aprovechar o capitalizar esa ventaja (aquí la vegetación se desarrolla con facilidad). Yerba Buena es realmente una gran excepción. Pero cuando uno recorre el centro de San Miguel de Tucumán, en cambio, advierte el déficit. Y en general, la mayoría de las ciudades tucumanas no está preparada o no ha sido concebida para los árboles.