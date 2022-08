Viveza criolla: venden yesos truchos para justificar faltas cuando juegue la Selección

"La mejor amiga de mi mujer se casa el 26 de noviembre al medio día, ¿sale yeso y divorcio?", "No apto para monotributistas", "Acá no trabaja el que no quiere", "Pensé que el mundial era en Julio, como siempre lo fue. Me adelanté un poco...", "Los argentinos no vamos a la Luna porque allá no hay Fernet", fueron algunos de los comentarios de los seguidores al considerar la oferta.