Turf: polémica definición

La definición del clásico “80° Aniversario del Hipódromo de Tucumán-Copa Dr. Miguel Critto” dejó mucha tela para cortar. Prohibition terminó primera en la pista, pero fue distanciada por las molestias ocasionadas en los últimos metros y el favorecido resultó Slew Of Valid, que también podría haber sido descalificado por molestar a un adversario en la recta final.

“Estoy feliz por el triunfo. Creo que mi caballo logró una merecida victoria, aunque me hubiese gustado que el triunfo sea en la pista y no por un fallo del comisariato”, dijo Ángel Vai, que fue el jinete de Slew Of Valid.

Prohibition largó en el último lugar y en la recta final arrancó con mucha fuerza para derrotar por 3/4 cuerpo a Slew Of Valid, pero faltando 200 metros para el disco no siguió su línea y se cruzó sobre Wan Runner, lo que fue observado por los jueces, que tomaron la decisión de relegar a la tordilla al cuarto lugar.

Al observar por el circuito cerrado de televisión, las autoridades no consideraron el “foul” cometido por Slew Of Valid sobre Ravello, algo que reconoció Vai. “En los últimos 300 metros lo choque a Ravello, aunque nunca tuve intención de molestarlo. Mi caballo se tiró hacia los palos a pesar de mi esfuerzo para que esto no ocurra. Igualmente, creo que no fue nada grave”, contó el jinete, que sueña con estar presente en el Gran Premio “Batalla de Tucumán” del próximo 24 de septiembre. “Seguramente después de este triunfo será reservado directamente para competir en el Batalla. Slew Of Valid es un ejemplar que se adapta muy bien a la distancia, por lo que creo que los 2.000 metros le vendrán como anillo al dedo. Le tengo mucha confianza y todo el equipo está muy ilusionado con este caballo”, concluyó Vai, mientras era felicitado por sus seguidores.