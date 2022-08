Selección argentina Sub 20: Maestro Puch dio clase

“Desde Tucumán siempre me llegan muestras de cariño. Mensajes todos los días de parte de mi familia, amigos, compañeros del club, cuerpo técnico...me siento muy bien. Ahora a disfrutar, porque esto es un sueño”, aseguró Maestro Puch, que en sus cinco partidos en el torneo marcó dos goles (ya le había convertido a Levante en la semifinal) y brindó una asistencia (vs Valencia). Durante el relato de la transmisión por Youtube, los comentaristas se deshicieron en elogios para el talento tucumano. “Este tipo sabe. No hay palabras para describir lo que Maestro Puch puede hacer si sigue trabajando de esta manera”, anticiparon.