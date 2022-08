Cartas de lectores II: lo inconstitucional en Tucumán

La Legislatura, respecto al proyecto de “Ficha limpia” se expidió con mayoría oficialista que sólo se inhabilitará a un candidato si tiene condena firme, argumentando el asirse “a rajatabla a la constitucionalidad”. Llama la atención cómo según los temas y los intereses particulares del oficialismo, la Constitución de la provincia de Tucumán es leída y/o interpretada. También sería saludable para la sociedad tucumana (por equidad, por transparencia, por honestidad, etc.), que se respetase a rajatabla lo establecido en la misma en su artículo 80 sobre dineros públicos. Obvia referencia a los fondos no reintegrables con los que se benefició a casi la totalidad de departamentos tucumanos. Cito para muestra: “… control preventivo de todo acto administrativo que implique empleo de fondos públicos...”; “... control... posterior de inversión de las rentas públicas...”. O sea: prevención, control y fiscalización son pilares que determina la Constitución sobre dineros públicos... “cualquiera sea el origen”... Sería más que importante que la bancada que lidera Roque Álvarez también se plantee en aferrarse “a rajatabla a la constitucionalidad” cuando se trata fondos no reintegrables. Y si se lo hizo, realizar el informe pertinente ante sus pares de la oposición. Huelga aclarar que a estos les corresponde por obligación, exigirlo. Y que todo lo que se dijo al respecto no quede, como todo lo importante, sumido en el anecdotario tucumano.