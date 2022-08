Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

Rupert Sanders dirige la adaptación cinematográfica estadounidense del manga Ghost in the Shell. Ghost in the Shell: Vigilante del Futuro sigue a la mayor de operaciones especiales (Scarlett Johansson), una única híbrido humana y ciber-organismo que comanda a la fuerza de elite Sección 9, cuya meta es eliminar los avances tecnológicos en robótica de Hanka Robotic.