Violó seis restricciones perimetrales y quemó dos inmuebles para intentar asesinar a su exmujer

"El 23 de julio pasado, creo que volví a vivir. Pese a que cumplí con todos los procesos que la Policía me pidió, Montaño está acostumbrado a entrar a mi casa las veces que quiere y me robó los ahorros, me humilló delante de mis hijos y ese sábado 23, mi hija me dijo llorando que no quería estar en casa el fin de semana, porque él entraba las madrugadas de los sábados y decidimos irnos a la casa de un familiar. Horas después mis vecinos me llaman y me avisaron que mi casa se estaba incendiando. Perdí absolutamente todo, pero agradezco a Dios de iluminar a mi hija para insistirme que ese día nos fuéramos de casa, porque seguro estaríamos muertos".