El líder tuvo su revancha

La espera valió la pena para el “Verdinegro”, que pudo sacarse la espina devolviéndole la gentileza a “Huira” en un reencuentro muy intenso y de final incierto hasta ese gran try de Bautista Estofán al filo de la chicharra, que selló el resultado en 22-13 para el anfitrión. Un try tempranero de Evaristo Paz, asistido por un buen kick de Jorge Domínguez, le había dado la ventaja al líder, aunque poco después el visitante respondió con una buena guapeada de Alan Scharf. Los penales de Juan Manuel Molinuevo le dieron el dominio parcial del score en el complemento a “Huira”, pero Nicolás Macome abrió el camino del triunfo escapándose por la punta izquierda. Y fue el propio Macome el que soltó el kick que Estofán descolgó de gran manera y llevó hasta el ingoal. Hasta ese momento, el “viento rojo” se había mantenido a distancia de try de un nuevo triunfo que le hubiera entregado dos cosas: el primer puesto de la tabla (algo difícil de digerir para el equipo de José Macome, que lo sostuvo durante desde el inicio del torneo) y la importante dosis de confianza tras ratificar su capacidad para vencer al campeón del año pasado. No fue el caso. Ahora, la única posibilidad de reencuentro es en una eventual final, ya que en principio el “Verdinegro” se cruzará en semifinales con Los Tarcos, mientras que a Huirapuca le tocará medirse con Universitario (que lo derrotó hace un par de fechas).