El futuro que seguimos esperando

La pandemia supuestamente nos había dejado aprendizajes. Supimos que contar con internet para la educación no es un privilegio, sino una necesidad. A diario conocemos las historias de jóvenes que quieren irse del país porque, según ellos, aquí no tienen futuro. ¿Qué podrán decir entonces aquellos jóvenes que hoy están aprendiendo desconectados del mundo? No es sólo una cuestión de futuro, es el presente que azota a una generación que necesita cada vez más recursos para una Argentina rica en incertidumbres. En abril de este año, el flamante Secretario de Comercio, Matías Tombolini, anunció que todas las escuelas del territorio nacional tendrían conexión a internet en los próximos tres años.