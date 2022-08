Cartas de lectores I: Escuela Técnica de Tafí Viejo

He leído las cartas publicadas en esta sección por los lectores Maza y Guardia, quienes cuentan sobre las anormalidades en la Escuela Técnica de Tafí Viejo, lo que me producen una gran tristeza. Evidentemente, ambos parecieran tener las suficientes pruebas que sostienen sus relatos. Y entonces me pregunto: ¿qué fue lo que cambió en esta otrora prestigiosa Institución? En mi juventud cursé mis estudios secundarios en ella y estoy muy agradecido de todo lo que me enseñaron esos experimentados docentes que tuve. También recuerdo a su gran director y profesor Rafael Marino, motivo por el que escribí una semblanza de él y fui promotor de imponerle su nombre a la Escuela. En la década de los 70 me desempeñé, con honor, como docente de tres asignaturas, y la Escuela continuaba aún con el prestigio de siempre. Pero parece que ahora todo cambió. ¿Qué pasó con los docentes? ¿Y con el director? Noto un gran silencio y el tema debe plantearse y aclararse cuanto antes.