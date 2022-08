El humor y la música pueblan la oferta teatral de esta noche

“En esta producción decidimos llevar el histrionismo mucho más allá de las propuestas anteriores del grupo y no sólo nos animamos a jugar con las adaptaciones de canciones conocidas como lo veníamos haciendo, sino que sumamos desde percusión corporal hasta versiones a cappella. La obra está compuesta por diferentes cuadros, todos están atravesados por la misma línea de humor, en una estilo que es sano, pensado para todo el público, que está no solo en la palabra y en el texto, sino en la interpretación gestual y física. A veces se fusionan estilos, y una particularidad que tenemos es que no nos limitamos a un solo género, sino que pasamos hasta por distintas épocas musicales”, agrega.