El Banco Central vendió U$S 95 millones y cerró la semana con un saldo negativo de U$S 700 millones

En el inicio de agosto, la entidad acumuló ventas en el mercado interbancario por unos U$S 700 millones de dólares. Además pasó a negativo por su intervención en 2022con ventas netas en la plaza mayorista por U$S 79 millones, cuando había obtenido un saldo neto a favor en el mismo lapso del año pasado de unos U$S 7.283 millones al 5 de agosto de 2021.