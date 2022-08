Vacunación para menores: comenzó la campaña

“Cuando comenzó la vacunación, iniciamos con los adultos mayores y personas que tenían vulnerabilidad, pero el virus fue mutando de tal manera que empezó a afectar a las embarazadas y los niños. Ahora contamos con esta vacuna que permite protegerlos de hacer una enfermedad grave”, dijo Medina Ruiz. “La vacuna ya está disponible, no hay que sacar turnos, solamente acercarse al hospital de lunes a viernes. En cuanto a los efectos esperables, solamente puede aparecer dolor local y alguna febrícula. No hemos visto ningún problema de salud en los niños mayores de tres años que ya vacunamos, ninguna reacción adversa, diferente a la que tienen los adultos”, señaló. Si la fiebre es menor a 37.5°C, el profesional indicó darle paracetamol, pero recomendó siempre hacer una consulta porque puede deberse a la vacuna o cualquier otra causa. “Los signos de alarma en un niño que marcan gravedad en cualquier cuadro son, que el bebé rechace el pecho o la mamadera y no se alimente adecuadamente; y que no duerma. Ante esto, tienen que llevarlo a la consulta médica”, sostuvo.