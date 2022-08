Un documental sobre el sentido de bailar

El guión se estructuró a partir de una entrevista planificada y una charla espontánea que tuvieron mientras viajaban a Raco. “Fue el encuentro afortunado entre dos artistas. Y tenemos un montón de material que quedó por fuera de esta entrega y que como te decía queremos seguir explorando. En lo personal, más que el género documental en sí me interesa el cine en general. Tener una excusa para filmar, para descubrir y retratar algo o a alguien, es algo que me moviliza. Me fascina el misterio que surge y se revela al mantener la atención sostenida sobre algún tema siempre a través de la cámara que es el canal entre mi mirada y la del otro”, finaliza.