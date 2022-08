Apostillas de la asunción de Massa

Breve, sin militancia ni agresiones.- El nuevo ministro de Economía juró frente a unas 500 personas, en un acto que fue breve, sin estridencias y con escasa militancia, y mucha expectativa por las medidas. Otro de los hechos para destacar es que Sergio Massa “neutralizó” un pogo del Frente Renovador, al que pertenece, tras asumir, y durante su conferencia de prensa no atacó a la prensa ni culpó a nadie por la situación coyuntural. Por lo contrario, no esquivó las preguntas, asumió errores del Gobierno y tuvo un tono conciliador. Cristina Fernández, como ya es costumbre desde hace un año y medio, no estuvo.