Orquestas donde el talento crece y se reparte

“La beca para mí ha significado un montón -expresa-. Con la pandemia se había cortado el estudio en la Facultad. Que hayamos sido seleccionados para la beca en 2020 fue muy importante porque sentimos que no hemos perdido el año. Son becas de formación docente. Significan mucho porque han marcado un camino. Nosotros, como jóvenes, no sabíamos si seguir estudiando o no hace dos años. Han posibilitado que reafirmemos nuestro camino en la docencia y en la música. Estamos en plena formación; muy contentos de haber participado en el I Encuentro en el CCK, que ha sido maravilloso. Y en este nuevo, al que vienen los becarios de todo el país; es muy importante como política pública que se dispongan recursos para que los jóvenes se formen en lo artístico y que al mismo tiempo se valorice la música y el arte como profesiones. Las becas significan mucho en nuestras vidas, y a partir de ahora se vienen muchas más oportunidades musicales y también para enseñar: hoy en día estamos enseñando en la propia orquesta”.