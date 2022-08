En vivo: Massa renunció en Diputados y Cecilia Moreau se apresta a jurar

La votación no será nominal -salvo que a algún “rebelde” se le ocurra pedirlo-, sino a mano alzada. Además, no se requiere de 129 votos, sino de mayoría simple. De todas formas, desde el principal espacio opositor insisten que no tienen la intención de “obstaculizar” que el Frente de Todos “ponga a quien quiera en la presidencia”.