En tres rondas el “blue” perdió $ 44 y se cotiza a $ 282

Mientras tanto, el Banco Central no logra frenar la sangría de reservas al inicio del mes, y por cuarta jornada consecutiva (por unos U$S 480 millones) debió vender U$S 110 millones en forma neta, ante la presión de la demanda para pagos de energía. A lo largo de julio, el BCRA vendió unos U$S 1.275 millones en forma neta. Las reservas internacionales cayeron U$S 4.547 millones el mes pasado, ante la corrida cambiaria y el pago de la deuda al FMI y acreedores privados. El Central cerró julio con U$S 38.240 millones de reservas, cuando a fines de junio tenía U$S 42.787 millones.