Qué dijo Chris Rock tras el pedido de disculpas de Will Smith

En su canal de YouTube, Smith compartió un video en el que le pidió disculpas a su colega. "Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", afirmó Smith.