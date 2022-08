Un movimiento social brindará talleres para la reinserción social y laboral de presos tucumanos

Otro punto positivo de este trabajo, es que próximamente insertarán en esta dinámica a los internos que se encuentran en las comisarías. En este sentido explicó: “Estamos analizando de recibir gente que está en las comisarías ya que estamos recibiendo muchas consultas desde allí ya que no hacen el trayecto de readaptación social que hacen dentro de la unidad penitenciaria que es el proceso de sociabilización, trabajo y recreación. En patronato también vemos la situación no solo a nivel personal sino también a nivel familiar y social, tratamos de cumplimentar y ayudar a esta gente para que no vuelva a delinquir”, señaló Díaz.