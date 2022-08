Cartas de lectores IV: los juegos de la amador lucero

Los vecinos de Amador Lucero primera cuadra, estamos en “la dulce y esperanzada espera”, a que las obras de la platabanda, que se inauguraron el 7 de julio pasado, puedan verse algún día concluidas. Me hago eco de la columna de Federico Türpe, en LA GACETA del 16 de julio, en lo referente a la Ley de Ética en la Función Pública 25.188, artículo 42. Considero poco ético inaugurar con gran festejo político obras que no están terminadas... ¿O lo están?... ¿O faltará algo por hacer? Esto último es la impresión que da esa zona remodelada. Los juegos para niños no han sido repuestos aún. Una pena, era un lugar de sana recreación para los pequeños. Tampoco se ha vuelto a reponer el banco que había frente a la gruta de la Virgen de Lourdes, donde la gente podía sentarse cómodamente y dedicar un momento de oración.