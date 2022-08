UTA amenaza con un paro de ómnibus en el país, ¿qué pasará en Tucumán?

Añadió que, no obstante, el jueves se realizará una reunión en Buenos Aires entre los gremialistas de UTA nacional y los representantes de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap). "Vamos a tratar de resolver la situación, de consensuar que no se dé ninguna medida de fuerza. Pero no es algo que podamos manejar nosotros. Lo que sí, estamos con la imposibilidad económica de asumir un nuevo aumento salarial; y menos este bono de $ 25.000", puntualizó Berreta.