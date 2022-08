La zafra ya lleva recorrido la mitad del camino

Dentro de la crisis, ¿esto vendría a ser como un oasis?, se le resaltó. “No diría eso. La crisis en general afecta a toda la economía del país. Y nosotros no somos ajenos a las dificultades. De eso no podemos zafar. La situación es compleja y excede largamente a la actividad azucarera. De manera que es preferible no emitir opiniones. Hay que esperar la evolución. La situación exige la máxima prudencia”, advirtió.