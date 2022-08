Cartas de lectores V: Escuela Técnica de Tafí Viejo

En línea con la carta del lector Marcelo Maza (30/07) y, como padre de dos alumnos de la misma Escuela Técnica Rafael Marino -aunque del turno mañana- lamentablemente debo decir que igual situación se presenta en los otros turnos del establecimiento educativo, lo que ratificaría que la desidia es una política de Estado para directivos y ciertos docentes. Hay Materias sin cubrir desde hace más de un año, por renuncias, licencias o jubilaciones. Llegó a haber un descontrol absoluto en los horarios de nuestros hijos, quienes, ante la falta de un docente sin previo aviso, eran enviados a sus casas y andaban por las calles, cuando padres y madres suponíamos que estaban en la escuela. Ojalá Educación se haga cargo del asunto, porque es evidente que el rector del establecimiento no sabe, no puede o no quiere hacerlo.