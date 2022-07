San Martín: “trabajo para ser útil; estoy muy feliz en este club”, dice Brian Andrada

El mendocino tuvo su mejor producción en Cuyo. Fue uno de los responsables de que San Martín cambiara la cara que había mostrado en el primer tiempo, generó peligro sobre el arco rival cada vez que tocó la pelota y tuvo participación en los dos goles que coronaron una victoria clave para el “Santo”. “Siempre me preparé para aportar desde el lugar en el que me toque. Sean 10, 20, 45’ o todo el partido, yo sé que tengo que tratar de serle útil al equipo. Gracias a Dios en este último partido pude ser importante. Por eso me fui feliz”, asegura, intentando recalcar que en Bolívar y Pellegrini se siente pleno; y está convencido en que podrá seguir rindiendo de acuerdo a las circunstancias. “Para mí siempre fue un sueño jugar en San Martín y gracias a Dios lo estoy cumpliendo. Esto muy contento y cómodo en este club y quiero aprovechar cada chance que se me presente”.