Piden enjuiciar a la banda acusada de robar más de $ 112 millones

De ese número, en dos no lograron apoderarse de ningún botín porque fueron sorprendidos por las víctimas. En los otros 10, según consta en el expediente, se apoderaron de $ 7,3 millones, U$S 352.930 ($ 104,5 millones), 1.000 euros ($ 354.000) y 800 libras (unos $ 297.000). En total, los acusados obtuvieron más de $ 112 millones. No se pudo realizar una valuación de la importante cantidad de joyas al no tener un listado exacto, pero se especula que sería otra cifra millonaria.