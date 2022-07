Democratizar el aprendizaje

En un sistema donde no hay tareas sino inquietud por el conocimiento, donde no hay exámenes sino calificaciones integrales, donde la pizarra no tiene respuestas sino solo preguntas y desafíos, donde no hay director de estudios sino autogobierno del aprendizaje, donde no hay clases sino proyectos, donde no hay grados sino grupos multietarios, donde no hay maestros sino tutores y mentores, donde los alumnos son protagonistas y marcan la dirección y el ritmo de sus aprendizajes, y estos están vinculados a áreas específicas de interés, sería esperable que los alumnos aprendan más y mejor. Y así ocurre, dado que el promedio de las calificaciones de los alumnos de la Escuela Lumiar en los exámenes estandarizados nacionales de Brasil es de 91 sobre 100, muy por encima de escuelas equivalentes y de la media nacional.