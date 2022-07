¿Qué dijo "Cande" Molfese sobre los rumores de romance con Gastón Soffritti?

Y agregó: “Estar con alguien, estar en pareja, es difícil. Está buenísimo, pero hay que encontrarse en el punto medio, y por suerte él está muy en la misma. Antes de irme al Sur en este viaje que lo conocí, me dije ‘basta, no voy a tener más citas, no voy a salir más y que el Universo me ponga lo que realmente es para mí’, y apareció”.