Detalles del informe del Mossad sobre los atentados en Argentina

La información sobre el Mossad había sido publicada hace días en The New York Times con la firma del periodista Ronen Bergman. “La operación en sí, sobre el terreno, fue ejecutada por una unidad secreta de Hezbollah llamada 910”. “Dos ataques terroristas contra objetivos israelíes y judíos en Buenos Aires en la década de 1990 en los que murieron decenas de personas fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbollah cuyos agentes, contrario a las afirmaciones generalizadas, no fueron ayudados a sabiendas por ciudadanos argentinos ni asistidos en el terreno por Irán, según una investigación del Mossad”.