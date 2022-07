Tras el informe del Mossad, la AMIA y la DAIA ratificaron la responsabilidad de Irán en el atentado

Ambas organizaciones consideran que no hay dudas de que Irán y Hezbollah forman parte de la misma matriz terrorista."La presencia de Irán en nuestra región desde la década del 90, a través de integrantes de Hezbollah activos en diferentes países, ha sido sobradamente documentada y, en la actualidad, sigue despertando gran preocupación. La difusión de extractos de un informe que no ha sido aportado al expediente judicial no modifica en absoluto lo que las instituciones comunitarias vienen sosteniendo hace 28 años y que consta en la causa".