Video: De Paul rompió el silencio y contó la verdad sobre su relación con "Tini" Stoessel

Luego de que su ex pareja diera a entender que De Paul le habría sido infiel con Tini, fue él mismo se encargó de aclarar que no fue así y detalló que la conoció después de su separación y no durante el embarazo de su segundo hijo. "Lo hago para proteger a Tini y para sacarla de un lugar que no tiene nada que ver. También para cuidar a Camila y a mis hijos", dijo el deportista. Así como también señaló que todos los rumores le afectan emocionalmente: "Me dejaron en un lugar que con los chicos no cumplía el rol de papá".