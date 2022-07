Unas 500.000 personas viven con hepatitis B y C en el país y la gran mayoría no lo sabe

Respecto de la reciente sanción la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis, María Eugenia de Feo, presidenta de la Fundación HCV Sin Fronteras, remarcó que representa un antes y un después en la era de las hepatitis virales en Argentina y es una medida que refuerza la voluntad de ir hacia la eliminación de la hepatitis C para 2030, tal como propuso la Organización Mundial de la Salud. Que la ley sea de respuesta integral establece el marco para garantizar la cobertura y el acceso al diagnóstico (previendo la obligatoriedad de ofrecer proactivamente testeos contra las hepatitis B y C) y a la asistencia interdisciplinaria (social, legal, psicológica, médica y farmacológica, contemplando rehabilitación y hasta cuidados paliativos), no solo para la enfermedad hepática sino para las comorbilidades asociadas. Prevé inclusive el acceso a derechos sociales, como a una jubilación anticipada o pensión en los casos en que corresponda. Fue un proyecto impulsado fuertemente por la sociedad civil desde 2009, modificado en 2013 y que aguardaba su tratamiento desde 2016. Hoy es una realidad y se espera que beneficie a miles de argentinos.