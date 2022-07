Maratón Independencia 2022: al final la pasaron bien

Iturre, en su caso, encaró el desafío sola, pero si recibió apoyo moral. “Estuve al último. A ‘Chato’, que lo conocí ahí, le tengo que agradecer porque me levantó el ánimo y me hizo seguir el ritmo para poder continuar”, relató la dama. “No soy de las primeras. Pero por mi edad, completar distancias tan largas, es todo un desafío”, reconoció Iturre que tiene 55 años. “Pude volver después de la pandemia. Tenía miedo de no terminar por tanto tiempo sin correr. No tiene precio: uno puede lograr muchas cosas, pero terminar los 42 kilómetros, supera las expectativas”, agregó la maratonista.