Maratón Independencia 2022: campeones y con objetivos a corto plazo

“Hace siete años mas o menos que corro, empecé a los 13 años. Mi entrenador ya me había dicho que esta carrera era muy importante en el norte argentino”, dijo. “No sabía si la iba a correr porque tenía ganas de irme a Uruguay para pasar el cumpleaños con mi familia. Mi entrenador me convenció y me quedé”, explicó sobre su decisión de correr. “Lo tomé como un regalo”, añadió.