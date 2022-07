Maratón Independencia 2022: Ellos ya se hicieron cargo y quieren que más lo hagan

Juntaron unas 11 bolsas de basura en los 17 kilómetros que calculan sumaron entre los cinco. Respondiendo a la convocatoria de Martín Rodríguez las cuatro damas y el ideólogo dieron el ejemplo, el primero por cierto, de “Yo me hago cargo”. En épocas en las que grandes acciones se originan en las redes sociales, Rodríguez, atleta desde hace ocho años, ya habilitó @yomehagocargo en Instagram. La intención es que como Julieta Heluani, Gabriela Acosta, Analía Martín y Fabiana Lazarte que se sumaron sólo por el “boca a boca” que hizo Rodríguez, se sumen al grupo muchos más vía red social. “Me hago cargo del mundo”, fue taxativo Martín. Es altruista, sí, pero con respecto al entorno, al planeta. “No me importa la otra persona, sino el mundo”, explicó. Con esa premisa es que hace dos meses se le ocurrió que en vez de correr los 42K para llegar a la meta, podía correr, pero menos y portando las bolsas de consorcio de negra. Cualquier basura que veían en el trayecto la levantaron. “Me molesta que se quejen y no hagan nada. Yo recogí hoy (por ayer)”, contó Acosta, compañera de trabajo de Rodríguez. “La idea es que, a quienes se sumen a ‘Yo me hago cargo’, les salga naturalmente limpiar, después de compartir un espacio”, contó Haluani que conoció a Rodríguez por su oficio de estilista.