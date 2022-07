¿La salud mental como resistencia?

Esto podría resultar inexplicable... ¿cómo alguien elegiría el sufrimiento?. La respuesta podría no ser sencilla, sin embargo, si podríamos decir desde el campo de la salud mental, que el sufrimiento es una posición subjetiva; que, en algunas personas, el sufrir, es una posición (inconsciente) ante la vida: como defensa, ya que quien sufre difícilmente se exponga a los vaivenes que esta nos depara, entonces no avanzo en la vida, me estanco: no termino una carrera, no me separo de un vínculo conflictivo, no concreto un proyecto. Como forma de hacer lazo con el otro, ya que quien sufre, se muestra vulnerable, y esta indefensión es más común entre los sujetos humanos que la felicidad o la fortaleza, por tanto, factor de unión. Pero por sobre todas las cosas, el sufrir puede ser una posición más sostenible que una vida sin menos penas, debido a que esta última pareciera ser a veces insostenible, o cuando menos trabajosa.