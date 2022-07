Señales de alerta en la nueva ruta 38

Esta ruta, concebida como autopista necesaria para resolver los conflictos que se habían generado en la vieja carretera hoy llamada 301, que atravesaba los pueblos y ciudades nacidos en la zona azucarera de tal modo que en algunos casos ya era una avenida más, como puede apreciarse cabalmente en Concepción y Aguilares, ciudades de intensa circulación vehicular. Hasta que se motorizó el proyecto, con el nuevo siglo, habían pasado unas dos décadas de expectativas siempre frustradas por falta de fondos. Y cuando se la concretó, por etapas, fue parcialmente desvirtuada porque no se hizo una autopista sino una ruta separada entre uno y cuatro kilómetros de la vieja calzada, de modo que conservó los riesgos de las calzadas de doble mano, si bien descomprimió parte del intenso tránsito que saturaba a la 301. No sólo se desvirtuó porque no se construyó la autopista, sino que se fue haciendo en etapas hasta 2015, cuando se habilitó el último tramo que unía el sector del acceso a Alberdi con la vieja 38 en el sector cercano a la ruta 308 que lleva a Graneros. Pero ese sector de la nueva traza pronto debió ser sometido a reparaciones a causa de deficiencias en la estructura de los puentes y luego fue clausurado. Desde entonces un montículo impide el paso desde ese acceso.