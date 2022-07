Moyano, sobre el escándalo en Independiente: “una mafia quiere apoderarse del club”

Los incidentes -que incluyeron tiros, pedradas e incendio de propiedad privada- dejaron detenidos, policías heridos e incluso periodistas agredidos. Se produjeron después de una asamblea para votar el presupuesto. “En ningún momento en mis ocho años en Independiente hubo un problema así. La asamblea se hizo como corresponde pero afuera estaba esta mafia de los que pretenden adueñarse de Independiente. Nosotros no somos más que nadie pero no nos van a llevar puestos. Por supuesto que vamos a llamar a elecciones. Lo que pasó es todo un tema político. En la tabla no estamos bien, pero el club no está como cuando lo agarramos nosotros que estaba en la B, ¿dónde estaban estos en ese momento? El club está en orden. Los jugadores están al día, es todo verso”, completó.