¡Libro de quejas!

Vaya de lo general a lo particular, para que su huella no se reduzca a una disputa sobre rebozados. Alce el vuelo, use la imaginación sociológica que predicaba Wright Mills. No baje de “tergiversación de minutas y desapego a la verdad”. Use todos los recursos retóricos que le parezcan útiles; por caso, puede citar a Walter Benjamin y su idea de que el arte en la época de la reproducción técnica es el fin de la autenticidad. Llevada a los rebozados hace que todo sea lo mismo, que un pez y una vaca no puedan ya distinguirse en estos tiempos y que este lugar de comidas es cómplice del fin de la cocina argentina. Nombre usted ahí a todos los empleados de la ignominia. No hay papel pequeño.