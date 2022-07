Se extiende la vigencia de la moratoria previsional

El Gobierno nacional decidió extender por decreto la Ley 26.970 de moratoria previsional que iba a caducar el próximo 22 de julio. ¿Qué efectos causará la prórroga? La ley en sí no será modificada, por lo que sigue siendo una normativa con aplicación exclusiva para mujeres, que podrán hacer uso de ella en caso de no contar con los 30 años de aportes. El monto representativo a los aportes no realizados se descontarán de la misma jubilación, una vez otorgada.