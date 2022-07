Sexualmente hablando: Erección y lubricación

Otra creencia errónea es pensar que siempre que hay estímulos sexuales, debe producirse la erección o la lubricación. Si bien los estímulos son condición, en muchos casos, aunque éstos se presenten no se da la respuesta esperada. La dificultad para lograr la lubricación vaginal no es infrecuente y puede darse por una gran variedad de motivos. El más conocido es la menopausia, pero también puede ocurrir en ciertos momentos del ciclo menstrual, o luego de un parto. Otras razones son la toma de anticonceptivos, antidepresivos y otros medicamentos; el consumo de alcohol o de algunas drogas y, desde luego, también a causa del estrés. De hecho, esta circunstancia no necesariamente implica que la persona no está excitada. Puede estarlo -y mucho- y aun así no tener lubricación.