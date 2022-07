La misa de hoy: No dejemos de rezar por la Argentina

Debemos orar sin desanimarse aunque nos parezca que, a pesar del tiempo que llevamos suplicando a Dios, la ayuda esperada no llega o es insuficiente. No importa. Después de cada fracaso -cuando se trate de pedir el desarraigo de un defecto o la adquisición de una virtud-, pedir perdón, levantar el ánimo y volver a intentarlo de nuevo. A menudo lo que Dios nos otorga primero no es la virtud sino el volver a intentarlo una y otra vez. Así nos cura de nuestra suficiencia y nos enseña a depender de Él. La realidad imperante tiende a desalentar los espíritus, a caer en tristezas que agobian, a que nos domine el pesimismo en la visión de las cosas. La oración nos tiene que ayudar a no estar desesperados, tristes, angustiados.