Tensión cambiaria: un ministro albertista admitió que la escalada del dólar blue "irrita"

El funcionario sostuvo que el oficialismo "no va a dejar en banda" a la gente y lanzó duras críticas a Juntos por el Cambio (JxC). "Está claro que ellos no la tienen fácil, está claro que en la calle no funcionan. No vuelven con globos de colores, vuelven a romper la Argentina. Si está Mauricio Macri es en clave de ajuste violento y feroz. Como dijeron, los tipos vienen decididos a hacer más rápido lo que quisieron hacer aquella vez", dijo.